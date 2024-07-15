盤中速報 - 金益鼎(8390)大跌7.11%，報79.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 11:32
金益鼎(8390-TW)15日11:32股價下跌6.1元，報79.7元，跌幅7.11%，成交2,467張。
金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。
近5日股價上漲8.88%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+86 張
- 外資買賣超：-236 張
- 投信買賣超：+297 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：+290 張
- 融券增減：+6 張
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