盤中速報 - 晉倫(6151)急拉5.41%報34.15元，成交1,187張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:19
晉倫(6151-TW)近5分K漲速5.41%，15日09:19報34.15元，成交1,187張，今日漲幅為2.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晉倫(6151-TW)近5日股價上漲19.89%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌7.87%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+741 張
- 融券增減：+16 張
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