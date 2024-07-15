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鉅亨速報

盤中速報 - 晉倫(6151)大漲7.03%，報35.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:21

晉倫(6151-TW)15日09:21股價上漲2.35元，報35.8元，漲幅7.03%，成交1,393張。

晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。

近5日股價上漲19.89%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+741 張
  • 融券增減：+16 張

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