盤中速報 - 晉倫(6151)大漲7.03%，報35.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:21
晉倫(6151-TW)15日09:21股價上漲2.35元，報35.8元，漲幅7.03%，成交1,393張。
晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。
近5日股價上漲19.89%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+741 張
- 融券增減：+16 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 朋程(8255)大跌7.16%，報201元
- 盤中速報 - 神盾(6462)大漲7.14%，報292.5元
- 盤中速報 - 潤泰材(8463)大漲7.33%，報32.2元
- 盤中速報 - 安格(6684)急拉3.67%報93.4元，成交1,255張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇