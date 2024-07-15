盤中速報 - 晶彩科(3535)急跌-3.04%報79.7元，成交13,591張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:10
晶彩科(3535-TW)近5分K跌速3.04%，15日09:10報79.7元，成交13,591張，今日漲幅為5.84％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶彩科(3535-TW)近5日股價上漲26.77%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲2.44%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,773 張
- 外資買賣超：+1,759 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+1,291 張
- 融券增減：-771 張
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