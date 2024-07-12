盤中速報 - 晶彩科(3535)股價拉至漲停，漲停價75.3元，成交25,178張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
晶彩科(3535-TW)12日10:37上漲6.8元，股價漲停報75.3元，委買10,763張，成交25,178張。
主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲4.12%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,310 張
- 外資買賣超：+1,326 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：-1,259 張
- 融券增減：-566 張
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