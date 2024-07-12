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鉅亨速報

盤中速報 - 晶彩科(3535)股價拉至漲停，漲停價75.3元，成交25,178張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

晶彩科(3535-TW)12日10:37上漲6.8元，股價漲停報75.3元，委買10,763張，成交25,178張。

主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲4.12%。

晶彩科(3535-TW)近5日股價上漲26.85%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,310 張
  • 外資買賣超：+1,326 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：-1,259 張
  • 融券增減：-566 張

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