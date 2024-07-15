還有上漲空間！亞洲高收債今年飆漲近13% 專家：仍處歷史較低水位

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:47

最新數據顯示，亞洲高收益債在全球債市表現居冠，Markit 的 iBoxx 亞洲美元高收益債券指數今年截至上週五 (12 日) 累計上漲 12.82%，摩根大通數據也顯示當前亞洲高收益債市場的平均到期收益率可達 11.2%，全球其餘各大市場的高收益債平均到期收益率也超過 8%，專家更認為還有上漲空間，因相較於歷史平均水準仍處在相對低點。

多位業內人士表示，亞洲高收益債市場今年以來的強勢表現受益於諸多利好因素的影響。

滙豐投資管理董事總經理、亞洲固定收益投資主管梅立中表示，主要因為亞洲經濟總體上保持較高活力。亞洲經濟體的通膨壓力沒西方經濟體嚴重，許多領域都維持穩健成長。同時，中國也透過各類支持政策來確保經濟穩定成長和維持較低的通膨水準。經歷地緣局勢升溫後，很多企業採取供應鏈多元化策略，因此為東協成員國和印度帶來大量機遇。

此外，由美國流入東協的進口大增，且流入東協和印度的外國直接投資也較為強勁，中國也正在步入週期性穩定趨勢，這些因素都繼續推動亞洲經濟成長，為亞洲債市強勁表現提供支撐力道。

摩根資產管理（中國）國際業務部總監張昕也表示，亞洲高收益債市場今年以來的強勢表現受益於諸多利好因素的影響，包括市場預估成熟市場貨幣政策將迎來降息週期、亞洲主要經濟體經濟成長趨勢穩中向好及整體市場估值較成熟市場更具吸引力等。

對於未來投資價值，梅立中認為，現時亞洲債市表現已較為充分地反映市場預期，且基本面正朝積極方向發展。亞太市場跟全球其他地區相似，大企業手持較多現金，但亞洲的商業文化導致這些現金充沛的大企業，在提高資產負債表槓桿率以及利用充裕現金開展併購方面較為謹慎。

張昕則指出，從歷史上看，強勢美元對亞洲高收益債市場帶來一定的抑制力道。今年來，市場對於聯準會 (Fed) 將在今年啟動降息周期的預期愈發強烈。未來美債市場整體利率水準下移有望提振亞洲債市的債券價格水準。

根據 Wind 數據顯示，以 Markit iBoxx 亞洲美元高收益債券指數為例，過去 10 年最大跌幅達 38.83%，中國債市波動則要小得多。中債新綜合財富總值指數、中證純債債基指數、中證普通債基指數過去 10 年最大跌幅均只有 3% 左右。

至於亞洲債市的投資風險，張昕認為，當前對於亞洲債市潛在風險主要在於成熟市場貨幣政策轉向的不確定性，以及亞洲地區尤其是亞洲主要經濟體經濟成長速度低於預期。短期內，美國大選後新任政府在移民、財政等政策方向上是否會出現重大變化，進而導致美國通膨下行趨勢受到影響，這是市場投資人關注的風險因素之一。

張昕還說，中長期來看，亞洲債市估值水準仰賴於亞洲經濟中長期成長趨勢。歐美消費者消費能力可能出現下降，以及全球半導體產業周期的變化等都將成為影響亞洲債市走勢的變化因素。對於中國投資人而言，當下市場仍存在諸多不確定性，均衡的資產配置組合有利於降低整體波動風險。