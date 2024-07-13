台積電寫最強6月營收、大立光法說、6月出口連8紅 本周大事回顧
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-13 10:20
台積電周三 (10 日) 公布 6 月營收達 2078.69 億元，年增逾 3 成，寫下歷史同期新高；大立光周四 (11 日) 召開法說會，執行長林恩平指出，7 月拉貨動能將優於 6 月；財政部周二 (9 日) 公布 6 月出口 399 億美元，寫下連 8 紅，以下為本周大事回顧：
台積電 6 月營收 2078 億元創同期高 Q2 季增 13% 飛越財測再締新猷
台積電 (2330-TW) 周四 (10 日) 公告 6 月營收 2078.69 億元，月減 9.5%，但年增 32.9%，創同期新高；第二季營收 6735.1 億元，則為單季新高，季增 13.64%、年增 40%，優於財測高標，上半年營收 1.26 兆元，年增 28%，也是同期最佳。
〈大立光法說〉林恩平：營運動能 7 月較 6 月佳 且 8 月再勝 7 月
光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 周四 (11 日) 由執行長林恩平主持召開第二季法說會，雖然林恩平指出，7 月拉貨動能將勝過 6 月，8 月又將勝過 7 月，但手機品牌客戶 2024 年下半年手機市場銷售「沒有人覺得樂觀」，多數客戶不認為手機能賣得好、只對導入 AI 的新機種手機略偏樂觀，客戶也期待 AI 手機能賣得好。
大立光 2024 年第二季營收 109.85 億元，毛利率 48.39%，季減 0.76 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 44.98 億元，季減 26.39%，年增 21.7%，每股純益 33.7 元。
〈進出口統計〉6 月出口連 8 紅 年增 23.5％ 財部樂觀看待 7 月續紅
財政部周二 (9 日) 公布 6 月出口 399 億美元，年增 23.5％，表現優於預期，已寫下連 8 紅；累計上半年出口金額 2250.3 億美元、年增 11.4％。財政部統計處長蔡美娜表示，受惠於 AI 新興科技應用商機熱絡，終端需求增溫，及供應鏈補庫存效應顯現，帶動 6 月出口；她並樂觀預期 7 月出口可望寫下連 9 紅，出口值約在 390-410 億美元。
〈航運指數〉SCFI 4 個月來首見跌 美西線運價跌逾 400 美元
上海航交所周五 (12 日) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉為下跌 58.94 點至 3674.86 點，跌幅 1.58%，是 4 月以來首見走跌，儘管歐洲線運價止穩，並未呈現連續跌勢，但美國線在傳統旺季期間轉跌，美西線跌 5.5%，市場觀望，此是否作為運價高檔反轉的跡象。
離岸風電 3-2 選商排序 森崴能源排第一 容量分配尚待公布
經濟部於周二 (9 日) 完成第二期選商開價會議，結果依序為森崴能源 (6806-TW) 的又德、風睿能源的海廣、沃旭能源的大彰化東北離岸風場、CIP 的渢妙二、科理歐的海鼎一、英華威的德帥風場等 6 家開發商共計 6 個離岸風場參與。
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