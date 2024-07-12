台股下半年風險就是漲多 張錫：整理後仍有更好的高點可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-12 14:40

首屆「國泰資產管理高峰會」今 (12) 日盛大登場，對於台股展望，國泰投信董事長張錫受訪時表示，不要預測高點，或許全年高點已經接近，但長線來說，台灣站在半導體、AI 供應趨勢上，現在只是第一年、剛開始發展，他也坦言，下半年的風險就是「漲多」，可能會有一波整理，但若聯準會 9 月啟動降息，資金行情推動，有機會再有一個更好的高點。

張錫說，我們一直強調長線的布局，希望透過穩紮穩打的方式去投資理財，創造好的績效，而台灣站在半導體、AI 供應鏈的趨勢上，長線來說還是非常樂觀，但漲多仍要面臨整理及修正，建議投資人，可以在這個時候做一個平衡的配置，包括債券、定時定額 ETF 等多元工具的資產配置。

市場普遍認為，聯準會最快 9 月進行降息，資產應如何配置較佳？張錫說，從美國 CPI、ISM 等經濟數據來看，確實 9 月降息機率非常高，基本上，債券就是一個不錯的配置，若真的降息，市場經過修正，其實股票長期來看也是很好的。此外，美國降息後，台幣也會隨之轉強，對台股投資也是有利的。

台股高點還可以期待嗎？張錫說，不要預測高點，從基本面來看，AI 題材今年才第一年，長線來講還在剛開始階段，或許今年高點已經很接近，但長線來看趨勢才剛開始；若 9 月真的降息，資金行情還會持續推動，因此，整理之後有機會再有一個更好的高點。

張錫進一步說明，股票整理後，明年的獲利應該會更好，大家看起來，預估獲利還有 20% 以上的成長性。

對於科技股面臨修正壓力，張錫說，由市場決定走勢，但至少現在台灣仍是非常正面，包括報酬率、流動性，投資人會找尋低本益比的標的去投資，這是一個良性的循環。

至於漲多類股需要獲利了結嗎？張錫認為，獲利了結不是不好，「但如果股票都賣光也是風險」，還是建議長線如何去調整資產配置才是重要的，就不用 care 短線了，面對高點不知如何操作，則可採定時定額方式，

張錫表示，時間越接近明年，風險會越低，因為明年的能見度更高、成長更大，上半年已經把很多獲利都反映完了，所以現在做修正是應該的，長線來看，台灣仍是科技類股為主流，因為具有全球競爭力，而美國今年其實也是以科技股為主。

金控業上半年獲利亮麗，對於下半年展望，張錫說，若是降息成真，對金控來說也不會不好，因為債券可能會有一些沖回，基本上不會太差，如果市場還是穩健的話，下半年應該會有更大的獲利。

張錫表示，國泰集團深耕台灣金融 60 年，累積 10 兆的資產管理，擁有 1400 萬客戶，占了台灣人口 60% 以上，我們有超過 300 個專業團隊，持續穩健地來做資產管理。而國泰投信 20 幾年來成長非常快，已是國內第一大，資產管理接近 2 兆，除了被動型基金 00878 以外，主動基金績效也非常好。