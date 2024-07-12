外資賣超421億元 提款台積電、鴻海就達420億 敲進面板雙虎19萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-12 18:43

台股今 (12) 日大跌 473 點，創今年來第三大跌點、失守 24000 點，外資大賣 421 億元，其中光提款台積電、鴻海就達近 421 億元；買超個股則著墨面板雙虎友達及群創，合計逾 19 萬張。

外資今日賣超台積電 2.73 萬張或 283.26 億元、鴻海 6.33 萬張或 137.58 億元，同時減碼聯電近 2.6 萬張、金寶近 2.21 萬張、日月光投控 1.42 萬張、京元電子 7850、緯創 7429 張等電子權值股，以及中信金近 3.43 萬張、群益證 1.24 萬張等。

外資也同步調節多檔高息 ETF，包括復華台灣科技優息 (00929)6.34 萬張、群益台灣精選高息 (00919)4.14 萬張、中信成長高股息 (00934)1.71 萬張、元大台灣價值高息 (00940)1.42 萬張，另有國泰智能電動車 (00893)7967 張。

外資買超前二名則是面板雙虎友達 10.46 萬張、群創 5.14 萬張，以及同族群的瑞軒 2.57 萬張、淩巨 1.16 萬張等，還有英業達 2.28 萬張，以及新光金 6.67 萬張、彰銀 2.02 萬張、台新金 1.06 萬張，傳產則有中石化 1.07 萬張、南亞 9207 張等。