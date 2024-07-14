孫振搶下第1張奧運門票剩15張！兆豐銀力挺「霹靂舞國手選拔積分賽」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-14 09:52

霹靂舞首度納入 2024 年巴黎奧運競賽項目，「霹靂舞一哥」孫振經過 2 場資格賽奮戰，搶下僅有的 16 張參賽門票之一，成為台灣史上第一人。兆豐銀行攜手兆豐銀行文教基金會支持 113 年「中華民國霹靂舞國手選拔積分賽」四場賽事活動，第二場賽事於昨 (13) 日在高雄登場，兆豐銀行董事長雷仲達也出席為選手加油打氣，一同感受高雄地區選手們的青春活力。

霹靂舞為年輕族群喜愛的運動項目之一，今 (113) 年七月即將舉行的巴黎奧運首度納入霹靂舞運動，選手須不斷參賽累積排名，其中霹靂舞國手選拔積分賽是臺灣霹靂舞界最重要的賽事之一，只有積分排名最高的舞者，才有機會獲選成為國家代表隊的成員，日前霹靂舞國手孫振更奪得奧運參賽資格，即將代表台灣在巴黎奧運舞台上發光發熱。

兆豐銀行暨兆豐銀行文教基金會董事長雷仲達表示，霹靂舞為年輕族群喜愛的運動項目之一，選手需要長時間練習挑戰高難度的體能動作，並展現舞蹈的力與美及律動創意，今 (113) 年兆豐銀行與旗下文教基金會首次贊助霹靂舞國手選拔積分賽，希望透過專業且具有國際性的賽事活動，鼓勵有熱情的年輕參賽者來舞動青春取得佳績，兆豐將力挺優秀運動員代表臺灣前進世界。

推廣全民運動風氣，培育優秀體育人才是兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會的使命與願景，不僅規劃每年逾千萬元的經費支持各項運動計畫，更特別重視基層選手的培育及訓練，幫助許多小選手們圓夢，包括支持宜蘭地區國小棒球隊、花蓮玉里地區國高中射箭隊培訓，並於 2023 年雙雙獲頒教育部體育推手獎殊榮。