鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至5.14元，預估目標價為161元
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.28元下修至5.14元，其中最高估值6.04元，最低估值4.3元，預估目標價為161元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.04(6.24)
|8.52
|12.67
|最低值
|4.3(4.3)
|5.39
|6.26
|平均值
|5.15(5.25)
|7.14
|9.28
|中位數
|5.14(5.28)
|7.5
|9.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,677,000
|24,954,350
|30,264,000
|最低值
|18,087,000
|19,090,000
|23,295,000
|平均值
|20,678,670
|23,145,710
|25,581,380
|中位數
|20,790,000
|23,394,590
|25,031,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為169元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為235元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至64元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調升至235元，幅度約4.44%
鉅亨號貼文看更多
下一篇