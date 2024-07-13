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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至5.14元，預估目標價為161元

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 08:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.28元下修至5.14元，其中最高估值6.04元，最低估值4.3元，預估目標價為161元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.04(6.24)8.5212.67
最低值4.3(4.3)5.396.26
平均值5.15(5.25)7.149.28
中位數5.14(5.28)7.59.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值21,677,00024,954,35030,264,000
最低值18,087,00019,090,00023,295,000
平均值20,678,67023,145,71025,581,380
中位數20,790,00023,394,59025,031,480

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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