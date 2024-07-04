台積電千元以後，盤勢會有大變化，友威科和精聯再攻擊，鎖定「隱藏綠電飆股」繼續搶錢！
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 18:00
台積電 (2330-TW) 股價攻到千元大關，千元以上跳一個 TICK 是 5 元，會影響台股指數 40 點左右，這會造成台股波動加大，投資朋友要逐漸習慣，台股加權指數創高，櫃買指數中小型股稍作休息，這是健康的多方輪動，重點在於，聯準會 9 月或 11 月降息機率大增，資金會提前移動，前進風險性資產，股市資金動能充足，只要買到對的產業，對的股票，仍然可以簡單賺錢，投資朋友要好好把握第三季的資金行情。
大華國際投顧蘇建豐表示，七月持續關注產業趨勢向上，股價整理過的優質股，記住飆股特徵，有未來有營收有題材，例如，台積電相關，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，太陽能，生技，電力相關等等，緯創 (3231-TW)，技嘉(2376-TW)，宏碁(2353-TW)，華碩(2357-TW)，金像電(2368-TW)，台光電(2383-TW)，聯茂(6213-TW)，穩懋(3105-TW)，全新(2455-TW) 等。
先前就與投資朋友分享，全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，「電力」一定是題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在 GOOGLE 要來台建置太陽能，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。從一開始的重電，華城 (1519-TW)，亞力(1514-TW)，士電(1503-TW)，到綠電，雲豹能源(6869-TW) 領軍上攻，森威能源 (6806-TW) 和永崴投控 (3712-TW) 跟進攻擊，短線急漲乖離率擴大，不建議過度追價，拉回再佈局；股價整理很久，股價都在低檔轉強的太陽能族群，例如茂迪 (6244-TW)，聯合再生(3576-TW)，達能(3686-TW)，安集(6477-TW)，元晶(6443-TW)，太極(4934-TW)，環球晶(6488-TW)，台勝科(3532-TW) 等。
發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，現買現賺漲停，迎接 2 根漲停，持股已經獲利 + 17%，潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。
蘇建豐認為，暑假來到，除了天氣很熱用電量大之外，遊戲也將迎來旺季，鈊象 (3293-TW) 持續創高，會帶動遊戲概念開始攻擊，辣椒 (4946-TW)，智冠(5478-TW)，網龍(3083-TW)，華義(3086-TW) 等。
【暑假飆股】，暑假來到，遊戲營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，6/27 周線轉強開始佈局，現買現賺漲停，潛在上漲空間高達 30~40%，震盪都是佈局機會。
扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，群創 (3481-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，尤其是 CoWoS 新王者 - 友威科(3580-TW)，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，股價 61~86.4 元，短線急漲價差操作，賣出一半持股大賺 + 41%，部位又大，直接賺大錢，單單友威科，蘇建豐超多位會員朋友，達陣百萬獲利，今天股價再攻漲停 89.6 元，加上股息 2.02 元，持股大賺 + 51%，賺股息又賺價差，不亦樂乎。
京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 43%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，完全不用擔心，繼續賺錢，跟著蘇建豐安心獲利！
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注，五月營收年增 114% 為近 137 個月新高，預計 6 月營收還會倍增，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 3 根漲停，短線急漲價差操作，股價 52~64 元，獲利 + 23% 賣出一半，另外一半續抱，繼續賺下去。
最新佈局【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，現買現賺漲停，今天股價大漲 8% 多創近期高，繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。
最新佈局【照亮前程】LEDXX 訂單滿，稼動率幾乎滿載，6 月營收年增 5X%，今年可望調升營運目標，還要準備擴產，月線完成大底型態，今天股價創下近期高，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，跟上波段起漲點，簡單大獲利。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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