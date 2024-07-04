鉅亨網新聞中心 2024-07-04 18:00

台積電 (2330-TW) 股價攻到千元大關，千元以上跳一個 TICK 是 5 元，會影響台股指數 40 點左右，這會造成台股波動加大，投資朋友要逐漸習慣，台股加權指數創高，櫃買指數中小型股稍作休息，這是健康的多方輪動，重點在於，聯準會 9 月或 11 月降息機率大增，資金會提前移動，前進風險性資產，股市資金動能充足，只要買到對的產業，對的股票，仍然可以簡單賺錢，投資朋友要好好把握第三季的資金行情。

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，現買現賺漲停，迎接 2 根漲停，持股已經獲利 + 17%，潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

【暑假飆股】，暑假來到，遊戲營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，6/27 周線轉強開始佈局，現買現賺漲停，潛在上漲空間高達 30~40%，震盪都是佈局機會。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 43%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，完全不用擔心，繼續賺錢，跟著蘇建豐安心獲利！

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注，五月營收年增 114% 為近 137 個月新高，預計 6 月營收還會倍增，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 3 根漲停，短線急漲價差操作，股價 52~64 元，獲利 + 23% 賣出一半，另外一半續抱，繼續賺下去。

最新佈局【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，現買現賺漲停，今天股價大漲 8% 多創近期高，繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。

最新佈局【照亮前程】LEDXX 訂單滿，稼動率幾乎滿載，6 月營收年增 5X%，今年可望調升營運目標，還要準備擴產，月線完成大底型態，今天股價創下近期高，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，跟上波段起漲點，簡單大獲利。

集滿七顆龍珠，就可以許下一個願望，龍哥集滿 16 根漲停，滿足投資朋友賺錢的願望！

【飆股七龍珠】友威科 + 51%，精聯 + 43%，鑫科 + 23%，安集 + 17%，集滿 7 根漲停，總共 16 根漲停，準備再集 7 根漲停！

會期大放送，越早加入越划算，在龍哥 LINE 群組，留言「我要七龍珠」，一起賺。

【Line ID】@lung88988

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台積電千元以後，盤勢會有大變化，友威科和精聯再攻擊，鎖定「隱藏綠電飆股」繼續搶錢！

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988