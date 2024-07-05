〈焦點股〉穩懋上半年營收年增逾3成 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 11:34

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW)6 月營收達 16.66 億元，登上今年單月高點，累計今年上半年營收 94.03 億元，年增超過 3 成，激勵穩懋今 (5) 日股價漲逾半根停板，盤中最高漲至 183 元，股價寫下近 1 年以來新高。

穩懋今天早盤以 175.5 元開高走高，盤中最高一度漲至 183 元，漲逾半根停板，雖然隨後漲幅稍收斂，不過仍漲逾 4%，成交量超過 1 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人本周合計賣超 5215 張。

穩懋先前於法說會指出看好智慧型手機以及 WiFi 需求，總經理陳舜平也表示，穩懋在高階智慧型手機市占率高，加上根據研究機構預測，今年全球智慧型手機的出貨將年增 3%，穩懋有望受惠。

WiFi 方面，陳舜平提到，WiFi-6E 及 WiFi-7 今年以來需求大幅提升，穩懋 WiFi-6E 主要客戶為手機業者，路由器則是 WiFi-6E 與 WiFi-7 皆有需求。