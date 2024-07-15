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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為237.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 08:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.77元下修至7.55元，其中最高估值9.49元，最低估值4.86元，預估目標價為237.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.49(9.49)23.420.12
最低值4.86(5.62)8.0210.24
平均值7.53(7.74)15.116.1
中位數7.55(7.77)15.2315.68

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值126,040,000169,198,000181,207,140
最低值114,232,000136,325,760148,647,750
平均值120,335,090153,949,630168,683,810
中位數120,240,000155,582,710171,130,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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