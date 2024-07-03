【量大強漲股整理】蘋果股價超車輝達，蘋概股有機會接棒演出?該鎖定哪些股票?

鉅亨研報 2024-07-03 17:32

(GOOG -US)Alphabet

(AAPL-US) 蘋果

(META -US) Meta

(MU-US) 美光

(NVDA-US) 輝達

(INTC-US) 英特爾

(TSLA-US) 特斯拉

台股加權指數，開高走高，終場大漲 293.06 點，收在最高 23172.43 點，成交量 4967.48 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭轉買超 92.67 億元；自營商同步回補 27.58 億元；投信買超 77.65 億元；三大法人合計買超 197.9 億元。

美股全面收紅，標普、那指創收盤新高，聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，美股主指全數收紅，美元小幅走低，鮑爾樂見近期通膨數據降溫，但 Fed 降息還需更多信心，交易員目前預計 9 月將降息幅度為 64%，高於上週的約 61%，特斯拉飆漲超 10%，那斯達克指數升破 0.8%，再締新猷，標準普爾 500 指數上漲約 0.7%，創今年以來的第 32 個收盤紀錄新高，終場道瓊上漲 162 點，那指上漲 0.84%，費半上漲 1.24%，指標股 AMD 大漲 4.20%，蘋果上漲 1.62%，台積電 ADR 上漲 1.96%，(TSLA-US) 特斯拉，第 2 季交車 44 萬 3956 輛，年減 4.8%，連續兩個季年比出現負成長，高於分析師平均預期的 439,302 輛，且比上一季成長 14.8%，激勵股價大漲逾 10%；台股方面，今天在美股激勵走強，台股今天開高走高，收盤漲 293.06 點，為 23172.43 點，漲幅 1.28%，成交量來到，重新站回 23000 點大關，更收復所有均線之上，櫃買指數則是上漲 0.18%，收在 276.63 點，再創波段新高，多頭行情將會持續延續下去。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 + 1.98%，收在 979 元，台積 18 日法說瑞銀提四問，看好獲利能見度. 給予買進評等；(2317-TW)鴻海，小跌 0.73%，收在 203 元，鴻海集團歷來為 iPhone 組裝最大供應商，近年更主攻高階機款，隨著 (AAPL-US) 蘋果大力將 AI 功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著；(2454-TW)聯發科，下跌 0.35%，收在 1405，聯發科正積極在越南部署 5G 網路，同時與 FPT、Viettel 和 VNPT 等電信業者合作。這些合作關係始於 Wi-Fi 4 時代，一直延續到 Wi-Fi 5，現在正在過渡到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7，未來將看到『越南製造』晶片服務於國內和國外市場，權值股漲跌互見。

佳螢 PA 裡面唯一看好的就是 (2455-TW) 全新，股價今日股價噴出大漲 + 9% 以上，在創收盤以來的波段新高，來到 174 元大關! 最新公布 6 月營收 2.96 億元，年增 37.17%；第 2 季營收 8.75 億元，季增 4.5%，年增 47.3%，為連續第 2 季成長，有不錯表現! 激勵股價噴出! 早就預告 Q1EPS=1.04，年增 + 1633%，

蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力；利多發酵下自然表現! 果真噴出



佳螢通通領先市場，預告在前面!

除此之外佳螢一在點名預告 AI 四大主流 = COWOS、散熱、CPO、ODM 持續表現!

CPO 黑馬 (3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創波段新高! 來到 137.5 元大關! 會員低檔卡位後噴出，大賺 + 80%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕! 驗證佳螢冠軍的實力!

2023 美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；(3450-TW) 聯鈞，再創波段新高，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動企業毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期。

蘋果超車輝達下

蘋果發光下概念股誰位階低最有表現機會

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師