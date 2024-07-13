最狂高息ETF！00934年化配息率19% 規模、受益人數激增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-13 11:00

首次配息的中信成長高股息 (00934-TW) 第二階段分配評價結果出爐，每受益權單位實際配發金額為 0.33 元，若以 12 日收盤價 20.79 元計算，年化配息率達 19%，收益分配發放日為 8 月 9 日。中國信託投信表示，若想搭上 00934 首息列車的投資人，別錯過 7 月 15 日最後買進日。

00934 於 7 月 1 日公告第一階段分配評價結果，市場交投熱絡，根據中國信託投信官網數據顯示，00934 規模從當日的 111.66 億元增加到 7 月 11 日的 259.92 億元，9 個交易日規模長胖近 1.4 倍；再從受益人數來看，據集保統計，自 7 月 1 日至 5 日受益人數單周新增 2.7 萬人至 81990 人，也成長近 5 成，顯示投資人對 00934 首度配息的數字是非常買單。

經理人張圭慧表示，00934 追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整二次，今年 4 月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934 持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉將投資組合轉換成高股息風格。

另據據 Bloomberg 統計，00934 追蹤指數成立以來（2023 年 3 月 30 日至 2024 年 7 月 1 日）的夏普值來到 3.62，相較加權指數的 2.92，意味著當承擔相同風險時，臺灣優選成長高股息指數能給予更高的報酬。