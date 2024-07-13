最狂高息ETF！00934年化配息率19% 規模、受益人數激增
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-13 11:00
首次配息的中信成長高股息 (00934-TW) 第二階段分配評價結果出爐，每受益權單位實際配發金額為 0.33 元，若以 12 日收盤價 20.79 元計算，年化配息率達 19%，收益分配發放日為 8 月 9 日。中國信託投信表示，若想搭上 00934 首息列車的投資人，別錯過 7 月 15 日最後買進日。
00934 於 7 月 1 日公告第一階段分配評價結果，市場交投熱絡，根據中國信託投信官網數據顯示，00934 規模從當日的 111.66 億元增加到 7 月 11 日的 259.92 億元，9 個交易日規模長胖近 1.4 倍；再從受益人數來看，據集保統計，自 7 月 1 日至 5 日受益人數單周新增 2.7 萬人至 81990 人，也成長近 5 成，顯示投資人對 00934 首度配息的數字是非常買單。
經理人張圭慧表示，00934 追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整二次，今年 4 月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934 持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉將投資組合轉換成高股息風格。
另據據 Bloomberg 統計，00934 追蹤指數成立以來（2023 年 3 月 30 日至 2024 年 7 月 1 日）的夏普值來到 3.62，相較加權指數的 2.92，意味著當承擔相同風險時，臺灣優選成長高股息指數能給予更高的報酬。
展望後市，張圭慧認為，美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息 ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日經、東證指數屢創高 中信投信3檔日本ETF 7/30開募搶商機
- 淨值跌到7元以下 這檔ETF明起暫停融資券、當沖
- 台股ETF七千金助攻 總規模2.45兆元再創高
- 搶息大軍湧入 00905太熱公告暫停初級市場申購
鉅亨號貼文看更多
下一篇