台股ETF七千金助攻 總規模2.45兆元再創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-12 10:24

大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股 ETF 規模也水漲船高，來到 2.45 兆元締新猷，今年來增加 9747.05 億元，檔數也新增 6 檔至 62 檔，其中更有七檔規模超過千億，這七檔今年規模共增加 7402.34 億元，占了總增加金額的近 8 成，而台股 ETF 七千金中，高息型就占了 5 檔，更顯示出 高息 ETF 持續受投資人青睞。

市場法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息 ETF 供投資人選擇，不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

理財達人指出，以今年來規模與受益人都具遽增的 00919 來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過 2 成，堪稱息利雙收高息 ETF。