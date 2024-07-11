淨值跌到7元以下 這檔ETF明起暫停融資券、當沖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 19:49

證交所今 (11) 日公告，由元大投信經理期元大 S&P 原油反 1 ETF(00673R-TW)，因淨值持續下跌，不到 7 元，自明 (12) 日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，由於該基金最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第 23 條第 1 項所定情事。

所以，自 7 月 12 日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

00673R 於 2016 年 9 月 30 日成立，成立價格每股新台幣 20 元，為反向期貨 ETF，2020 年遇上負油價事件，股價最高衝上 53.05 元，但國際油價反彈，00673R 隨之暴跌，最新淨值為 6.99 元，收盤價為 7.01 元。