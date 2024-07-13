〈熱門股〉陽明、萬海單周續跌近1成 留意美西線運價轉弱訊號

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-13 10:10

貨櫃航商股價持續回檔有壓，萬海 (2615-TW) 周跌 8.7%，周線連 5 黑，陽明 (2609-TW) 周跌 11%，周線連三黑，而長榮 (2603-TW) 雖跌幅較小僅 5.7%，也同樣是周線連三黑，海運第三季傳統旺季才剛開始，美西線運價回檔，市場開始留意運價是否有轉弱疑慮。

最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉為下跌 58.94 點至 3674.86 點，跌幅 1.58%，是 4 月以來首見走跌，主要是因美西線跌 5.5%。

遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 64 美元至 9881 美元，並未如市場預期一舉衝破萬元大關，同時，美西線每 FEU 報價更下跌 449 美元，來到 7654 美元。

物流業者指出，主要是因北美線運價高，部分業者加大供給，將船舶投入美西線搶貨造成。