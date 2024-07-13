台股估值來到高檔 法人：Q3不追高、不殺低 伺機布局趨勢股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-13 11:50

台股 12 日遇亂流，大跌 473 點，但週線仍收紅，法人指出，主要是受到逢高獲利了結賣壓影響，回顧台股近 10 年本益比平均約在 15 至 16 倍，然而，目前已來到 17.5 倍水準，高於歷史平均，法人建議，第三季台股布局「不追高、不殺低」，可待趨勢股拉回後伺機布局。

國泰投信表示，今年以來台、美股市漲幅亮眼，由於多數投資人多處於獲利狀況，市場一有風吹草動，易有獲利賣壓順勢出籠，造成短線較劇烈的回檔，惟「漲多拉回」屬於股市健康的良性修正，有利籌碼面的沉澱。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪說明，事實上，台股企業獲利狀況仍佳，6 月上市櫃營收 3.64 兆元，除了創同期次高，並連續 4 個月突破 3 兆元大關，晶圓龍頭大廠營收甚至創下最佳 6 月數據且優於預期，財測也達標，而下週市場焦點將鎖定晶圓龍頭大廠的法說會，以及 7 月 412 家上市櫃企業將發出 6827 億元現金股利，為股市增添資金活水。

黃新迪進一步指出，眼見 2025 年最具成長性的類股仍以 AI 主導是市場共識，而半導體又是 AI 供應鏈中重要的一環，預期 2025 年在前後段製程需求驅動下，半導體市場的銷售總額可再創歷史新高至 1280 億美元，因此近期各機構持續上修 AI 權值股目標價，包括晶圓龍頭大廠、組裝大廠、IC 設計大廠等，若這些權值股股價能達到目標預期，將貢獻大盤點數超過千點。

不過，黃新迪提醒，台股短線正乖離大，仍須留意短線可能回檔整理，建議投資人逢拉回擇優布局，聚焦半導體封測、測試介面、設備等，並伺機回補 IP、IC 設計族群。

就基本面來看，安聯投信台股團隊也認為，隨著財報陸續揭曉，產業利多陸續反應，第三季台股布局上，建議不追高、不殺低；主要考量技術面與籌碼修正機率已大幅提高，不盲目追高是基本立場，可待趨勢股拉回後伺機布局。