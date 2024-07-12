林憲銘：AI需求強勁 帶動產業下半年優於上半年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 20:05

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (12) 日出席新書發表會活動，會後接受媒體訪問提到整體產業市況，林憲銘表示，目前觀察 AI 相關需求仍然非常強勁，看好整體產業下半年優於上半年。

林憲銘表示，台灣在全球供應鏈中的角色已經非常清晰，為不可或缺的一份子，目前觀察除了 AI 相關需求非常強勁，PC 部分也有看到一點苗頭，認為只要穩定的往前走，台灣今年應該會是不錯的一年。

不過林憲銘也坦言，整體環境仍然存在變數，包含美國總統大選、地區戰爭，以及逐漸回溫的歐洲市場。林憲銘進一步表示，選舉為民主常態，相信選舉過後會逐步調整回來。