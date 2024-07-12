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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦金(2881)下週(7月19日)除息2.5元，預估參考價89.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

富邦金(2881-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月12日)收盤價91.90元計算，預估參考價為89.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲10.39%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 91.90 2.5 2.72% 0.0
2023/09/04 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/20 64.8 1.5 2.31% 0.0
2022/09/22 56.5 0.0 0.0% 0.5
2022/07/27 59.2 3.5 5.91% 0.0

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