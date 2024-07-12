盤後速報 - 富邦金(2881)下週(7月19日)除息2.5元，預估參考價89.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
富邦金(2881-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月12日)收盤價91.90元計算，預估參考價為89.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲10.39%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|91.90
|2.5
|2.72%
|0.0
|2023/09/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/20
|64.8
|1.5
|2.31%
|0.0
|2022/09/22
|56.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/07/27
|59.2
|3.5
|5.91%
|0.0
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