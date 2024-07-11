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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額119.43億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19

台股今日金融保險業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲2.06%，總成交額119.43億元，大盤占比4.88%。

該產業上漲家數29、下跌家數11、平盤家數7。領漲個股富邦金(2881-TW)11日10:19股價上漲4.3元，報93.4元，漲幅4.83%。

金融保險近5日上漲2.32%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 +2.32% +3.6%
近一月 +7.8% +9.83%
近三月 +16.16% +15.62%
近六月 +25.38% +37.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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