盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額119.43億
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19
台股今日金融保險業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲2.06%，總成交額119.43億元，大盤占比4.88%。
該產業上漲家數29、下跌家數11、平盤家數7。領漲個股富邦金(2881-TW)11日10:19股價上漲4.3元，報93.4元，漲幅4.83%。
金融保險近5日上漲2.32%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.32%
|+3.6%
|近一月
|+7.8%
|+9.83%
|近三月
|+16.16%
|+15.62%
|近六月
|+25.38%
|+37.45%
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