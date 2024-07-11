富邦人壽總部遷入台北第四高樓A25園區 800員工進駐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 12:19

富邦金 (2881-TW) 旗下子公司富邦人壽宣布，總部已於 6 月底完成搬遷作業，包括財務、精算、投資、法務、法遵及風控等單位，總計約 800 名員工進駐辦公，該建築名為「富邦人壽大樓」，目前為台北市第四高樓，雙層帷幕系統可降低日照熱輻射，綠建築設計榮獲國際金級認證。

富邦人壽大樓由普立茲克建築獎得主、義大利建築師倫佐 · 皮亞諾 (Renzo Piano) 與台灣建築師姚仁喜共同設計，矗立於台北信義 A25 園區，樓高地上 54 層、地下 4 層，在台北市高度僅次於台北 101、台北南山廣場、台北天空塔，也是台灣指標建築之一。

富邦人壽總經理陳世岳表示，公司總部搬遷對富邦人壽來說是一大喜事，更是營運發展的重要里程碑，意味著持續穩健經營、深耕在地，並逐步實現「成為亞洲一流金融機構」的決心，而富邦人壽大樓的興建，亦響應政府「2050 年淨零排放」目標，展現多項創新、節能之綠建築設計，實踐低碳營運，榮獲美國 LEED 金級認證等肯定。

陳世岳指出，為推動多元共融團隊，內部空間採開放式設計，寬敞明亮且富含活力的辦公場域，打造幸福友善職場。

富邦人壽大樓採行節能減碳設計，降低對自然環境的衝擊，建物與辦公環境之永續及節能規劃成效卓越，2022 年 4 月取得台灣綠建築黃金級標章認證，並於同年 10 月取得美國 LEED 金級認證，無論在用水效率、材料與資源，甚至是室內環境品質等指標，都達到了永續建築的國際水準。

大樓建築物外牆使用低輻射 (Low-E) 帷幕玻璃，並採用雙層帷幕系統，設置自動化控制電動百葉窗簾 (追日百葉)，可有效降低日照熱輻射影響；另安裝日光感測器，依據日光偵測值，控制帷幕窗邊照明迴路，增加辦公舒適性，能有效降低照明負載。建築物用水效率方面，設置 1500 公噸雨水回收池，回收雨水再利用於植栽澆灌，並選用低流量水龍頭及感應式馬桶，每年約可減少 900 萬公升用水。