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鉅亨速報

盤後速報 - 德微(3675)下週(7月19日)除息5元，預估參考價363.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

德微(3675-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月12日)收盤價368.00元計算，預估參考價為363.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。近5日股價下跌0.54%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 368.00 5.0 1.36% 0.0
2023/09/27 294.5 0.0 0.0% 1.3
2023/06/12 301.5 5.4 1.79% 0.0
2022/09/07 218.0 5.0 2.29% 0.0
2021/09/07 172.0 2.0 1.16% 0.0

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