盤後速報 - 德微(3675)下週(7月19日)除息5元，預估參考價363.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
德微(3675-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月12日)收盤價368.00元計算，預估參考價為363.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。近5日股價下跌0.54%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|368.00
|5.0
|1.36%
|0.0
|2023/09/27
|294.5
|0.0
|0.0%
|1.3
|2023/06/12
|301.5
|5.4
|1.79%
|0.0
|2022/09/07
|218.0
|5.0
|2.29%
|0.0
|2021/09/07
|172.0
|2.0
|1.16%
|0.0
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