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鉅亨速報

盤後速報 - 大車隊(2640)下週(7月19日)除息6元，預估參考價116.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

大車隊(2640-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(7月12日)收盤價122.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

大車隊(2640-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為計程車派遣業務及廣告服務。近5日股價上漲0.83%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 122.00 6.0 4.92% 0.0
2023/06/28 121.5 5.0 4.12% 0.0
2022/07/28 80.0 3.5 4.38% 0.0
2021/09/01 74.1 0.0 0.0% 0.5
2021/07/28 85.8 3.9 4.55% 0.0

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