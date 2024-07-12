盤後速報 - 大車隊(2640)下週(7月19日)除息6元，預估參考價116.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
大車隊(2640-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(7月12日)收盤價122.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
大車隊(2640-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為計程車派遣業務及廣告服務。近5日股價上漲0.83%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|122.00
|6.0
|4.92%
|0.0
|2023/06/28
|121.5
|5.0
|4.12%
|0.0
|2022/07/28
|80.0
|3.5
|4.38%
|0.0
|2021/09/01
|74.1
|0.0
|0.0%
|0.5
|2021/07/28
|85.8
|3.9
|4.55%
|0.0
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