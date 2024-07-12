〈航運指數〉SCFI 4個月來首見跌 美西線運價跌逾400美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 16:12

上海航交所今 (12) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉為下跌 58.94 點至 3674.86 點，跌幅 1.58%，是 4 月以來首見走跌，儘管歐洲線運價止穩，並未呈現連續跌勢，但美國線在傳統旺季期間轉跌，美西線跌 5.5%，市場觀望，此是否作為運價高檔反轉的跡象。

歐洲線本周運價較上周轉為上揚 194 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 5051 美元，並未呈現連續跌勢，漲幅近 4%。

地中海線每 TEU 來到 5424 美元，微跌 8 美元。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價微幅下跌 64 美元至 9881 美元，並未如市場預期一舉衝破萬元大關，美西線每 FEU 報價更是下跌 449 美元，來到 7654 美元，跌幅 5.54%。

陽明指出，紅海危機漫延，已嚴重影響船舶供需結構，今年以來船舶租金價格三級跳，但高運價是否能維持，還是要看供需變化。