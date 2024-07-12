鞋材廠台灣百和自結上半年稅後純益年增2.3倍 EPS 2.3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 16:08

鞋材大廠台灣百和 (9938-TW)) 今 (12) 日公布最新的獲利，2024 年上半年營收 72.82 億元，年增 27.5%，稅後純益 6.86 億元，年增 2.3 倍，每股純益達 2.3 元，獲利己超越 2023 年全年，下半年營運升溫中。

台灣百和 2024 年 6 月營收 11.71 億元，稅後純益 1.04 億元，月減 12.21%，年增 1.54 倍，單月每股純益 0.35 元；而自結 2024 年上半年營收 72.82 億元，年增 27.5%，稅後純益 6.86 億元，年增 2.3 倍，每股純益達 2.3 元，

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨開始回溫，預期配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。

另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入 3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。