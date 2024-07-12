屢被投資詐騙當活招牌 國泰金蔡宏圖：本人在這、也沒整容
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-12 12:48
首屆國泰資產管理高峰會今 (12) 日登場，現場匯集國內外重量級投資機構專家，國泰金控 (2882-TW) 董事長蔡宏圖會中致詞時，談及投資詐騙猖獗，他本人名義屢遭冒用，已經報案了很多次，呼籲民眾千萬不要相信，並笑稱「可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，他本人就在這裡，應該沒有整容過」。
國泰金控多位高層名人名義屢遭詐騙集團冒用，誘導民眾加入非法投資群組，蔡宏圖說，「所有在臉書、網路上，看到蔡宏圖在做投資徵詢，請你們不要相信，這個 (自己) 才是真的，其他的都是假的，不曉得是從哪裡來的影片，大家一定要記住，我報案已經報案了很多次了，所以大家千萬要小心。」
蔡宏圖表示，「做投資，大家都想要賺錢，但風險要評估，我知道因為可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，但是你們要很清醒，我本人在這裡，你們跟我不熟的，這就是我本人，我應該沒有整容過。」
蔡宏圖強調，有國泰這樣專業的機構配合國外的資產管理專家來給你做介紹、作分析，你可以很放心的來跟我們做理財的投資，讓我們為你做財富管理，千萬不要相信其他那些看起來像是我的所做的一些介紹，你們如果有此警覺性，可以省下我很多的麻煩。
國泰舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，今天盛大登場，國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾 10 兆資產，累積逾 60 年海內外投資經驗，提供客戶更具前瞻性的全球投資展望。
蔡宏圖表示，今天高峰會現場與會者超過 500 位，線上更吸引 9000 多位民眾報名，參加海內外直播，合計將近萬人同步參與今天的盛會。
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