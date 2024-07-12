美喆 - KY看好下半年需求回升 0.3元股息8/8除息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 17:00

LVT、SPC 石塑地磚製造商美喆 - KY(8466-TW) 雖然 2023 年營運虧損，每股虧損 0.98 元，但仍將配發每股 0.3 元股息，公司並並訂 8 月 8 日除息交易日，美喆 - KY 看好歐洲地區主要客戶庫存調整落底，帶動 LVT、SPC 石塑地磚訂單拉貨力道已回升。

美喆 - KY 由於客戶拉貨需求強勁，加上先前訂單遞延認列效益， 6 月營收達 3.23 億元，月增 13.9%、年增 16%；第二季營收 9.26 億元，季增 27.2%、年增 12%，為 8 季以來的新高；累計 2024 年上半年合併營收 16.55 億元，年增 22.66%。

美喆 - KY 因歐洲地區主要客戶庫存調整落底，帶動 LVT、SPC 石塑地磚訂單拉貨力道已回升至過往水準，推升第二季整體銷售改寫近八季新高；另外，第二季北美地區銷售表現攀升至 31.5%，同步帶動台南廠生產出貨比重已增加至 25.8%，且目前在手 訂單能見度也創新高。

美喆 - KY 在 2024 年重心以提升台南新廠營運效率、擴大北美 SPC 石塑地磚訂單量能為主，除目前與北美大型量販通路商客戶進行多款產品送樣，也同步拓展東南亞、台灣地區 SPC 業務接單，以及投入創新面料地磚開發，提升公司於全球市場競爭力。

同時，美喆 - KY 因應下半年北美地區訂單需求與未來接單規劃，積極優化台南廠生產效率與良率精進。