盤中速報 - 華容(5328)大漲7.3%，報19.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:35
華容(5328-TW)12日11:35股價上漲1.3元，報19.1元，漲幅7.3%，成交10,226張。
華容(5328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。
近5日股價上漲9.2%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,035 張
- 外資買賣超：-1,035 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,436 張
- 融券增減：-1 張
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