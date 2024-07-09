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盤中速報 - 華容(5328)急拉3.32%報18.6元，成交7,148張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:13

華容(5328-TW)近5分K漲速3.32%，09日09:13報18.6元，成交7,148張，今日跌幅為1.33％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華容(5328-TW)近5日股價上漲21.61%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.74%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,016 張
  • 外資買賣超：+1,016 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+4,413 張
  • 融券增減：+84 張

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