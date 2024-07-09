盤中速報 - 華容(5328)大跌7.16%，報17.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:45
華容(5328-TW)09日09:45股價下跌1.35元，報17.5元，跌幅7.16%，成交12,564張。
華容(5328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。
近5日股價上漲21.61%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,016 張
- 外資買賣超：+1,016 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,413 張
- 融券增減：+84 張
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