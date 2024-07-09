盤中速報 - 華容(5328)股價殺至跌停，跌停價17.0元，成交16,111張

主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.74%。