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鉅亨速報

盤中速報 - 華容(5328)股價殺至跌停，跌停價17.0元，成交16,111張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:57

華容(5328-TW)09日09:57下跌1.85元，股價跌停報17.0元，委買2,000張、委賣48,000張，成交16,111張。

主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.74%。

華容(5328-TW)近5日股價上漲21.61%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,016 張
  • 外資買賣超：+1,016 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+4,413 張
  • 融券增減：+84 張

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