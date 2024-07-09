盤中速報 - 華容(5328)股價殺至跌停，跌停價17.0元，成交16,111張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:57
華容(5328-TW)09日09:57下跌1.85元，股價跌停報17.0元，委買2,000張、委賣48,000張，成交16,111張。
主要業務為各種電子零組件及原料之製造,加工,裝配,進出口及買賣業務電子。材料,塑膠(電子裝配用之塑膠另件),橡膠(電子裝配用之橡膠另件)。,機械之進出口及買賣業務G801010倉儲業。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.74%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,016 張
- 外資買賣超：+1,016 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,413 張
- 融券增減：+84 張
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