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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.78%，總成交額13.27億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:34

台股今日塑膠工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.78%，總成交額13.27億元，大盤占比0.78%。

該產業上漲家數14、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股國喬(1312-TW)12日09:34股價上漲0.6元，報15.05元，漲幅4.15%。

塑膠工業近5日下跌1.53%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -1.53% +3.69%
近一月 -5.05% +11.92%
近三月 -13.9% +17.52%
近六月 -20.66% +39.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23848.18-2.22%
國喬15.054.15%

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