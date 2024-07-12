盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.78%，總成交額13.27億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:34
台股今日塑膠工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.78%，總成交額13.27億元，大盤占比0.78%。
該產業上漲家數14、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股國喬(1312-TW)12日09:34股價上漲0.6元，報15.05元，漲幅4.15%。
塑膠工業近5日下跌1.53%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.53%
|+3.69%
|近一月
|-5.05%
|+11.92%
|近三月
|-13.9%
|+17.52%
|近六月
|-20.66%
|+39.01%
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