盤中速報 - 華容(5328)急跌-3.05%報17.5元，成交12,681張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:46
華容(5328-TW)近5分K跌速3.05%，09日09:46報17.5元，成交12,681張，今日跌幅為7.16％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華容(5328-TW)近5日股價上漲21.61%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.74%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,016 張
- 外資買賣超：+1,016 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,413 張
- 融券增減：+84 張
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