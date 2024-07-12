盤中速報 - 上詮(3363)大跌7.2%，報180.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36
上詮(3363-TW)12日10:36股價下跌14元，報180.5元，跌幅7.2%，成交13,368張。
上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
近5日股價上漲18.96%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,790 張
- 外資買賣超：+2,889 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-99 張
- 融資增減：+816 張
- 融券增減：+1,225 張
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