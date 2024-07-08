盤中速報 - 上詮(3363)大跌7.25%，報153.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:37
上詮(3363-TW)08日09:37股價下跌12元，報153.5元，跌幅7.25%，成交4,927張。
上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
近5日股價上漲5.41%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+236 張
- 外資買賣超：+189 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+47 張
- 融資增減：-486 張
- 融券增減：-82 張
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