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鉅亨速報

盤中速報 - 上詮(3363)大跌7.25%，報153.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:37

上詮(3363-TW)08日09:37股價下跌12元，報153.5元，跌幅7.25%，成交4,927張。

上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

近5日股價上漲5.41%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+236 張
  • 外資買賣超：+189 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：-486 張
  • 融券增減：-82 張

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