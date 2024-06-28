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鉅亨速報

盤中速報 - 上詮(3363)大漲7.48%，報158元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:00

上詮(3363-TW)28日12:00股價上漲11元，報158.0元，漲幅7.48%，成交709張。

上詮(3363-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

近5日股價下跌12.24%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,103 張
  • 外資買賣超：-2,207 張
  • 投信買賣超：-220 張
  • 自營商買賣超：+324 張
  • 融資增減：-898 張
  • 融券增減：-661 張

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