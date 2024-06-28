【量大強漲股整理】七月份主流股，潛力股，如何掌握?誰最飆?

鉅亨研報 2024-06-28 17:21

加權指數，今日開低走高，終場上漲 126.27 點，收在 23032.25 點，成交量 4359 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 88.99 億，投信賣超 5.24 億，自營商買超 7.22 億，三大法人合計買超 90.97 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.09%，標普 500 指數上漲 0.09%，納指上漲 0.3%，費半下跌 0.57%，美國上週初領失業金人數報 23.3 萬，預期 23.6 萬，前值 23.9 萬，美國上週續領失業金人數報 183.9 萬，預期 182 萬，前值 182.1 萬，續領失業金人數成長小幅上升，已達到 2021 年底以來的最高，這是勞動力市場可能疲軟的警告訊號，有望提高聯準會今年開始降息的機率；(NVDA-US) 輝達，下跌 1.91% 至 123.99 美元，執行長黃仁勳表示，即使其他業者產品價格較低，但若把運作的性能和成本也納入考量，採用輝達的晶片更具經濟效益，更強調 3 月推出的最新 Blackwell 架構晶片是「史上最成功產品」；台股方面，加權指數，終場上漲 126.27 點，收在 23032.25 點，重新站回 10 日均線，預期短線有望繼續上攻，再創歷史新高，今晚即將公布美國 5 月個人消費支出物價指數 ( PCE )，PCE 預期 2.62% ，核心 PCE 預期 2.56%，如公佈數據低於預期，則通膨降溫進度順利，聯準會有望今年降息 2 次。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.63%，收在 966 元，台積電 2 奈米先進製程產能將於 2025 年量產，設備廠正如火如荼交機，尤以先進製程所用之 EUV 至為關鍵，今明兩年共將交付超過 60 台 EUV，總投資金額上看超過 4,000 億元，在產能持續擴充之下，ASML2025 年交付數量成長將超過 3 成；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.71%，收在 214 元，鴻海集團將深化與夏普的合作，協助夏普進行轉型與改革，先前夏普的大阪堺工廠宣布轉型成為人工智慧資料中心，日本兩大電信營運商 KDDI 與軟體銀行都已是客戶；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.36%，收在 1400 元，聯發科產品有機會打入三星 Galaxy S25 供應鏈，成為下一代旗艦手機的主晶片供應商之一。

(AAPL-US)蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(2455-TW)全新，上漲 4.76%，收在 165 元，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力；(3105-TW)穩懋，盤中更是亮燈漲停，再創新高，終場上漲 9.4%，收在 174.5 元，再創波段新高，適逢美系手機客戶備貨旺季，搭配 AI 功能題材有望發酵，樂觀看待後續備貨量上修，過去流失的市占率有望陸續重新回到穩懋手上，法人估計穩懋 2024 年營收將有望年增三成以上；(8086-TW)宏捷科，上漲 4.89%，收在 139.5 元，宏捷科為 Snapdragon 7、Snapdragon 8 系列 RF 零組件的主要供應商：前者供應比重逾 7 成，後者則接近百分百，目前每月產出 1.2 萬片以上，產能利用率高於 55％，預計 6 月時每月產能達 1.5 萬片，產能利用率為 65％～70％，年底時則達每月 2 萬片水準。(4566-TW)時碩工業，上漲 6.79%，收在 97.5 元，水冷散熱關鍵零組件 水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，全球疫情陸續解封，全球航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能，擁有多元題材，股價上漲可期。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題；(6290-TW)良維，上漲 4.56%，收在 91.7 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，未來營收和獲利將雙雙成長。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW)奇鋐，上漲 3.94%，收在 765 元，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，水冷散熱領域，企業目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板，自製率已高達 70%，如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證，自製率有機會達到 100%，進而帶動企業整體毛利率；(3324-TW)雙鴻，上漲 3.86%，收在 807 元，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；(2486-TW)一詮，盤中上漲 2%，來到 141.5 元，再創歷史新高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，(2359-TW)所羅門，亮燈漲停鎖死，收在 166 元，所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(6188-TW)廣明，亮燈漲停鎖死，收在 111 元，旗下達明機器人發展協作型機器人，不僅具備原生 AI 功能及智慧視覺 同時涵蓋傳統機器視覺與 AI 視覺。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師