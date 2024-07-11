台灣10家餐飲品牌攜手前進曼谷參展 今起香噴噴登場

經濟部商業發展署今 (11) 日至 14 日帶領 10 家臺灣連鎖品牌企業組成「臺灣連鎖品牌館」前進泰國，參與「2024 泰國連鎖加盟展 (TFBO)」，盼透過泰國當地最大之連鎖加盟年度盛事，提升台灣連鎖品牌國際市場知名度，爭取海外合作機會。



根據泰國官方公開之經濟數據，隨著當地生活水平提高及觀光業蓬勃發展，泰國加盟市場規模已於 2023 年達到 3,300 億泰銖 (約 90 億美元)，較 2022 年增長 10%，在廣大的市場消費需求下，目前已有近 140 個國際連鎖加盟品牌進駐，涵蓋近 2 萬家店面，由此可見泰國市場相當具有發展潛力。



商業發展署表示，本次「臺灣連鎖品牌館」包含積極推動多品牌與國際拓展的築間幸福鍋物；手搖飲品牌功夫茶、老賴茶棧、Mr. Sun 太陽先生、丘森茶室、NUTTEA 堅果奶茶；甜點小吃品牌不貳光車輪餅、莫忘鯛魚燒、月見山沙威瑪；以及百年老品牌泉發蜂蜜等，涵蓋台灣連鎖加盟業之多元樣態，展現臺灣特色之商品與服務。