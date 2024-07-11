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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至169.44元，預估目標價為3100元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由168.55元上修至169.44元，其中最高估值177.82元，最低估值154元，預估目標價為3100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值177.82(177.82)197.89216.29
最低值154(154)155.01154.76
平均值168.53(168.07)174.15186.74
中位數169.44(168.55)174.5187.21

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值62,414,00070,950,00074,365,080
最低值53,629,83056,658,37056,713,360
平均值57,431,51064,321,86067,746,090
中位數57,124,00063,879,50068,101,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS134.13169.52139.28182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,842,24747,675,22846,962,40255,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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