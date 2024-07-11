鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至169.44元，預估目標價為3100元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由168.55元上修至169.44元，其中最高估值177.82元，最低估值154元，預估目標價為3100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|177.82(177.82)
|197.89
|216.29
|最低值
|154(154)
|155.01
|154.76
|平均值
|168.53(168.07)
|174.15
|186.74
|中位數
|169.44(168.55)
|174.5
|187.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62,414,000
|70,950,000
|74,365,080
|最低值
|53,629,830
|56,658,370
|56,713,360
|平均值
|57,431,510
|64,321,860
|67,746,090
|中位數
|57,124,000
|63,879,500
|68,101,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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