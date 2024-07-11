〈大立光法說〉林恩平：營運動能7月較6月佳 且8月再勝7月

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 18:22

光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日由執行長林恩平主持召開第二季法說會，雖然林恩平指出，7 月拉貨動能將勝過 6 月，8 月又將勝過 7 月，但手機品牌客戶 2024 年下半年手機市場銷售「沒有人覺得樂觀」，多數客戶不認為手機能賣得好、只對導入 AI 的新機種手機略偏樂觀，客戶也期待 AI 手機能賣得好。

同時，林恩平對先前提到包括潛望式鏡頭等的高階手機鏡頭下放到客戶中階產品上，林恩平今天也在會中提出已經有譜，但林恩平並未進一步透露出數量及可能搭載的機種，但若是拉貨多，對大立光就會有幫助。主因同規格鏡頭產品採取同一出廠價，不會因搭載的機型或終端位階或售價不同而有不同的價格。

同時，品牌手機客戶搭上 AI 浪潮推出的新款 AI 手機略帶樂觀態度，在下半年的手機鏡頭採購案中，也維持對保留給 AI 手機鏡頭一定的採購數量。

大立光 2024 年第二季營收 109.85 億元，毛利率 48.39%，季減 0.76 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 44.98 億元，季減 26.39%，年增 21.7%，每股純益 33.7 元。大立光 2024 年上半年營收 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益爲 79.49 元。大立光在 2024 年第一季及第二季的毛利率均未突破 50%，部分原因來自出貨產品的組合上。

對 2024 年下半年的營運走勢，林恩平明白指出，大立光的產能利用率朝逐漸改善方向，對生產的良率也朝儘量改善努力，唯獨手機客戶對拉貨的產品組合並不是在大立光的 手上。

針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，目前鏡頭 P 數 (鏡片數) 與去年差不多，客戶仍多偏向採 8P 的純塑主鏡頭，模造玻璃（MG）的混合鏡頭（MG+P）也有部分人使用，不過 G+P 鏡頭比重還是很少、主要是利用在長焦鏡頭較多，迄今還沒有客戶對 9P 有興趣；而長焦潛望式鏡頭的出貨在 下半年會較多。

林恩平指出，現階段目前拉貨量大的鏡頭訂單，對規格提升不明顯，訂單量少的反而有一部分比較高規格且難做的單，多為強化長焦變焦功能。