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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)目標價調升至3280元，幅度約5.81%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)提出目標價估值：中位數由3100元上修至3280元，調升幅度5.81%。其中最高估值3560元，最低估值2500元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予大立光(3008-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀0位。

大立光(3008-TW)今(11日)收盤價為3200元。近5日股價上漲12.68%，相關光 電 業近5日上漲4.12%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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