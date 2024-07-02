友威科第二迎接第3根漲停，今天大公開七月飆股特徵，簡單獲利

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 18:00

先前就與投資朋友分享，全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，加上暑假用電量大，「電力」一定是題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在也傳出 GOOGLE 要來台建置太陽能，符合先前蘇建豐與大家分析，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，現買現賺漲停，今天迎接第二根漲停，持股已經獲利 + 17%，潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

【暑假飆股】，暑假來到營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，6/27 周線轉強開始佈局，現買現賺漲停，潛在上漲空間高達 30~40%，震盪都是佈局機會。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 43%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，完全不用擔心，繼續賺錢，跟著蘇建豐安心獲利！

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注，五月營收年增 114% 為近 137 個月新高，預計 6 月營收還會倍增，6/24 平盤附近開始佈局，今天漲停 61.9 元，迎接 3 根漲停，持股已經獲利 + 19%，還有很大的上漲空間，繼續賺下去。

七月新飆股，友威科迎接 5 根漲停，精聯迎接 6 根漲停，鑫科迎接 3 根漲停，安集迎接 2 根漲停，七月新飆股絕對不能放過。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

友威科第二迎接第 3 根漲停，今天大公開七月飆股特徵，簡單獲利

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