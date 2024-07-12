瑞銀：陸人均財富年增5.3% 百萬富豪四年內增8% 台灣47%增幅全球最猛

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:07

瑞銀 (UBS) 週三 (10 日) 在《2024 年全球財富》報告中表示，去年中國人均財富年增 5.3% 至 7.97 萬美元(約 242 萬台幣)，中位數年增 0.7% 至 2.75 萬美元(約 83.3 萬台幣)，中國共有 601.3 萬位百萬美元富豪，數量為全球第二多，僅次於美國且是第三名英國的兩倍，到了 2028 年百萬美元富豪的人數也將較去年續增 8%，台灣更將從去年 79 萬人，到 2028 年大增 47% 至 116 萬人，居報告 56 個研究國家之冠。

報告顯示，從比例上來看，中國百萬美元富豪數量佔全球近 10%，美國、西歐的佔比為 38% 和 28%。該報告對財富的定義包括股票、債券等金融資產，以及房地產和土地等非流動資產，再減去負債。

自 2008 年全球金融危機以來，以當地貨幣計算的成年人人均財富增長幅度較大，比如中國成長超過 365%，僅次於土耳其、哈薩克、巴西等新興經濟體。

土耳其的百萬富豪人數到 2028 年將成長 43%，增幅在報告中排第二，哈薩克以 37% 增幅排第三，印尼排第四，增幅為 32%，日本以 28% 升幅排第五。美國仍將是全球百萬美元富豪最多的國家，2028 年將增至 2,540 萬人。瑞士則是全球人均財富最多的國家，每人資產接近 71 萬美元。

中國的財富中位數在此期間的增幅較為溫和，成長接近 245%。瑞銀認為，這顯示較高財富階層的財富成長比例高於較低財富階層。金融資產占中國每位成年人總財富僅略超 50%，低於香港的 70% 以上的水準。

2023 年，香港每位成人人均財富年增逾 5% 至 58.2 萬美元，排全球第三，僅次於瑞士及盧森堡。香港每位成人財富中位數亦年增 2.2% 至 20.69 萬美元，位列全球第四。去年香港有 62.9 萬人財富達百萬美元，到 2028 年將較去年增加 17%。

有分析認為，香港擁有低稅率環境，可吸引不少富豪移民，拉高當地平均財富水準。若有較多富豪聚集，更多財富管理機會將湧現，對資產管理行業需求有一定支援。

在財富管理領域而言，新加坡在亞洲一直是香港的競爭對手。新加坡成人人均財富年增 3.85% 至 39.77 萬美元，排全球第 8，中位數也年增 5.5% 至 10.5 萬美元，排第 18 名。從 2008 年到 2023 年，新加坡人均財富累計升幅達 116%，但中位數降 2%，反映 15 年間星國財富成長令高收入階層受益更多。