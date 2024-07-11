優衣庫母公司迅銷首三季純利年增31.2% 上調全年獲利預期

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 16:02

日本服裝品牌優衣庫的母公司迅銷周四 (11 日) 公布，由於海外業績強勁，截至 5 月份的前三季綜合收入和利潤均創歷史新高。

迅銷指出，截至今年 5 月底止首 3 財季，公司營收較上年成長 10.4%，達到 23665 億日元。營業利潤成長 21.5% 至 4018 億日元，淨利成長 31.2% 至 3128 億日元。

迅銷也上調了利潤預測，預計連續 3 年利潤可創歷史新高。迅銷將截至 8 月的財年全年營業利潤預期，從先前的 4500 億日元上調至 4750 億日元 (約 29.4 億美元)，並預計下半年以來表現強勁。

迅銷指出，受國內銷售強勁的推動，截至 5 月 31 日的 3 個月內，公司利潤從去年同期的 1125 億日元增至 1447 億日元。根據 LSEG 對 6 位分析師的調查，普遍預測獲利為 1271 億日元。

優衣庫以高品質、平價的基本款而聞名，迅銷公司則受益於日元貶值至 38 年來的低點，這提振了其海外銷售價值。海外優衣庫業務預計仍將成為驅動力，幫助全年銷售額和利潤將大幅成長。

儘管北美和歐洲第三季表現良好，但中國由於消費者信心下降、天氣反常以及產品組合不足以滿足當地客戶需求而表現不佳。預計大中華區全年銷售額將成長，但利潤會略有下降。