大立光4月營收34.58億元年月雙增 5月出貨動能持平上月

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-05 08:34

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 4 月營收爲 34.58 億元，月增 0.18%，年增 20.1%，也爲連續 9 個月營收年成長；累計 2024 年 1-4 月營收 147.71 億元，年增 23.01%；大立光在 5 月的出貨動能估將持平於上月。

大立光在 2024 年上半年的需求淡季中，仍持續開發內對焦式高階潛望手機鏡頭，也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。就出貨鏡頭來看，大立光認為今年會以延續去年開發的高階款鏡頭放量出貨爲主，主要因目前手機市場最大障礙在需求的不振。

大立光統計，以 2024 年 34 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10- 20%。

大立光 2024 年第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。

大立光執行長林恩平先前在法說會中透露，包括 G+P 鏡頭及潛望式鏡頭的性能表現佳，目前也只配置於品牌手機廠旗艦機種而已，更何況在今年上半年品牌廠推出新的旗艦機種少，對大立光而言，並不是個好消息。但大立光仍持續與客戶在可變光圈鏡頭、VCM(音圈馬達) 的技術升級上持續開發中。

同時，目前已有品牌手機廠規劃將原有旗艦機配置的高階鏡頭進一步下放到中階手機配置，但這樣的提議，目前也只是個規劃，林恩平強調，同樣規格的手機鏡頭，採取同樣的售價出貨，不會因出貨產品配置在不同位階的終端手機產品而有不同價格。

林恩平也強調，目前手機客戶端仍沿用去年開發的鏡頭產品，預估同樣規格的鏡頭產品因生產的熟練度提升，在生產良率上也會有改善，同時，加上價格的高度掌握及生產規模、產能利用率的放大，這幾大因素如能充分掌握，對獲利能力的增進則會幫助。