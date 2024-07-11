達方通過SBTi驗證 2031年前減少48.4%溫室氣體排放

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 11:43

達方今 (11) 日宣布，訂定「1.5℃科學基礎減碳目標（Science Based Targets initiative, SBTi）」並通過國際氣候變遷權威倡議組織 SBTi 的目標驗證審查，以 2021 年為基準年，計劃於 2031 年實現範疇一及範疇二溫室氣體排放減少 48.4%，及範疇三溫室氣體排放減少 27.5%。

達方表示，公司在自身營運活動中主要的排放源是範疇二的外購電力使用，約佔範疇一及範疇二碳排量的 90%，為此，在全球各廠區推動多項節能減碳措施，包括汰換老舊設備、逐步導入 ISO 50001 能源管理系統、布建廠房屋頂型太陽能發電系統，以及購置國際再生能源憑證。

在範疇三碳排量方面，達方主要來自購買的原物料與服務及產品使用階段的能耗，公司通過與客戶、供應商及產業夥伴的密切合作，推動材料減量、導入 PCR 消費後再生塑料、採用低衝擊材料及提升產品能效等環境友善設計，以有效降低產品原物料及使用能耗的碳排放量，全面打造低碳產品。

科學基礎減量目標倡議（SBTi）由聯合國全球盟約（UN Global Compact）與碳揭露計畫（CDP）共同組成，是控制全球暖化趨勢在 1.5℃內的全球碳預算情境，企業制定合理減碳目標，且可被第三方認證的科學方法，迄今全球已有 8,380 家企業簽署 SBT 承諾，並有 5,511 家企業通過 SBTi 驗證。