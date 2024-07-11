〈陸港盤後〉中國提高放空難度 A股三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-11 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（11 日）收盤齊揚，在滬指跌破 3,000 點之際，中國政府再出手，宣布周四起暫停轉融券業務，並調高融券保證金比率，以提高放空難度。
滬指周四收盤漲 1.06% 報 2,970.39 點，深證成指大漲 1.99% 報 8,870.36 點，創業板指勁漲 2.06% 報 1,685.12 點，兩市成交額合計人民幣 7,871 億元。
有色、釀酒、石油、汽車、化工、醫藥、房地產等類股大幅走高，銀行股逆市走低。
香港恒生指數周四收盤勁揚 2.06%，報 17,832.33 點，恒生科技指數大漲 2.67%，報 3,696.49 點。
中國證監會表示，為切實回應投資人關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況，批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，周四起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚於 9 月 30 日了結。
證監會並批准證券交易所將融券保證金比率由不得低於 80% 上調至 100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比率由不得低於 100% 上調至 120%。
中國融券業務依借券來源分為「融券」及「轉融券」。「融券」的借券來源是券商，規模有限；「轉融券」的借券來源是證金公司，規模遠大於券商。因此，「轉融券」在陸股空頭市場中的比重也遠高於「融券」。
大華繼顯（香港）執行董事梁偉源（Steven Leung）說：「短期內此舉會引發現有空頭部位平倉，並限制新的放空活動。中期來看，A 股市場的表現仍取決於經濟基本面和企業獲利。」
《彭博》指出，中國、南韓、泰國等國，一直是亞洲最積極限制放空和量化交易的國家，但這些措施無助於解決市場疲軟的根本原因，在中國方面，這包括投資人對房地產危機的擔憂、貿易緊張局勢再升級，以及消費者信心低落。
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